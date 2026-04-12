Мир

Давай еще раз: Камала Харрис начала президентскую кампанию

США, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 04:24 Фото: newsweek
Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис осторожно начала президентскую кампанию, намереваясь выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Харрис вновь заподозрили в решении баллотироваться на главный пост Америки в 2028 году. Такое мнение у американцев сложилось после ее выступления на съезде Национальной сети действий 10 апреля. Это правозащитная организация близкая к Демократической партии, пишет Politico.

Ведущий Эл Шарптон спросил Харрис, будет ли она баллотироваться в 2028 году.

"Послушайте, я могла бы, могла бы. Я думаю об этом", – сказала Харрис.

Покидая сцену после примерно 40-минутного выступления она сказала, что будет держать всех в курсе событий. Харрис стала шестым возможным кандидатом на выборах 2028 года, вышедшим на сцену на конференции. Она вызвала у аудитории больше всего энтузиазма по сравнению с другими демократами, выступавшими перед ней – губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, губернатором Иллинойса Джей Би Притцером и конгрессменом Ро Кханной.

"Давай еще раз! Давай еще раз!" – начали скандировать зрители в переполненном бальном зале.

Несмотря на ажиотаж во время ее минувшего выступления, некоторые очевидцы совсем не рассматривают ее в качестве будущей главы государства.

"Харрис не стала лучше за полтора года, прошедших после ее поражения на последних выборах: она все также косноязычна, все также заговаривается, у нее все также нет сильной команды, она все также пытается выехать на образе чернокожей женщины – кругом ущемленной и от этого радикально левой. Совокупность этих факторов помешала ей в 2024 году, помешает и 2028 году", – отреагировали на "явление" Камалы пользователи Сети.

12 апреля действующий президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Камала Харрис рассматривается для новой президентской гонки
05:15, 24 марта 2025
Камала Харрис рассматривается для новой президентской гонки
Камала Харрис раскритиковала Трампа
04:40, 03 мая 2025
Камала Харрис раскритиковала Трампа
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
10:34, 03 августа 2024
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
