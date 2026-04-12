Давай еще раз: Камала Харрис начала президентскую кампанию

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис осторожно начала президентскую кампанию, намереваясь выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Харрис вновь заподозрили в решении баллотироваться на главный пост Америки в 2028 году. Такое мнение у американцев сложилось после ее выступления на съезде Национальной сети действий 10 апреля. Это правозащитная организация близкая к Демократической партии, пишет Politico.

Ведущий Эл Шарптон спросил Харрис, будет ли она баллотироваться в 2028 году.

"Послушайте, я могла бы, могла бы. Я думаю об этом", – сказала Харрис.

Покидая сцену после примерно 40-минутного выступления она сказала, что будет держать всех в курсе событий. Харрис стала шестым возможным кандидатом на выборах 2028 года, вышедшим на сцену на конференции. Она вызвала у аудитории больше всего энтузиазма по сравнению с другими демократами, выступавшими перед ней – губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, губернатором Иллинойса Джей Би Притцером и конгрессменом Ро Кханной.

"Давай еще раз! Давай еще раз!" – начали скандировать зрители в переполненном бальном зале.

Несмотря на ажиотаж во время ее минувшего выступления, некоторые очевидцы совсем не рассматривают ее в качестве будущей главы государства.

"Харрис не стала лучше за полтора года, прошедших после ее поражения на последних выборах: она все также косноязычна, все также заговаривается, у нее все также нет сильной команды, она все также пытается выехать на образе чернокожей женщины – кругом ущемленной и от этого радикально левой. Совокупность этих факторов помешала ей в 2024 году, помешает и 2028 году", – отреагировали на "явление" Камалы пользователи Сети.

12 апреля действующий президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива.