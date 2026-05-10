#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Не остановился на достигнутом: "вирус путешественников" распространяется дальше

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 07:59 Фото: primeminister.kz
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 100 человек заразились норовирусом на очередном круизном лайнере "Карибская принцесса" (Caribbean Princess), сообщает Zakon.kz.

Норовирус – это высокозаразный вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию (гастроэнтерит), характеризующуюся резкой рвотой, диареей и быстрым распространением в коллективах.

Как передает Oxu.Az, заразились 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.

В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Инфицированных изолировали в каютах, у них взяли биологические образцы для исследований.

Лайнер отправился из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая.

Во время круиза судно делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамы. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

Это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Австралии обсуждают исчезновение опасных вирусных образцов из лаборатории после вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
вирус Оропуш распространяется по Европе
20:35, 17 августа 2024
Вирус ленивцев Оропуш распространяется в странах Европы
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
21:27, 10 декабря 2023
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
капли в глаза в США
16:48, 20 мая 2023
В США 14 человек потеряли зрение из-за зараженных глазных капель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стрикленд победил Чимаева
09:54, Сегодня
Чимаев потерпел первое поражение в карьере, утратив титул UFC
Ван победил на UFC
09:17, Сегодня
Ван нокаутировал Таиру и защитил пояс UFC
Команда Саркенова проиграла
08:39, Сегодня
Клуб казахстанского хоккеиста уступил во втором матче финальной серии WHL
Волков победил в UFC
08:13, Сегодня
Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: