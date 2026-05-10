Не остановился на достигнутом: "вирус путешественников" распространяется дальше
Норовирус – это высокозаразный вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию (гастроэнтерит), характеризующуюся резкой рвотой, диареей и быстрым распространением в коллективах.
Как передает Oxu.Az, заразились 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.
В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Инфицированных изолировали в каютах, у них взяли биологические образцы для исследований.
Лайнер отправился из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая.
Во время круиза судно делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамы. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.
Это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года.
