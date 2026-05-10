Не остановился на достигнутом: "вирус путешественников" распространяется дальше

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 100 человек заразились норовирусом на очередном круизном лайнере "Карибская принцесса" (Caribbean Princess), сообщает Zakon.kz.

Норовирус – это высокозаразный вирус, вызывающий острую кишечную инфекцию (гастроэнтерит), характеризующуюся резкой рвотой, диареей и быстрым распространением в коллективах.

Как передает Oxu.Az, заразились 115 человек, включая 102 пассажиров и 13 членов экипажа. Всего на борту находятся более 3 тыс. пассажиров и 1131 сотрудник.

В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Инфицированных изолировали в каютах, у них взяли биологические образцы для исследований.

Лайнер отправился из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая.

Во время круиза судно делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамы. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

Это уже четвертая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года.

