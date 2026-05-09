Мир

Круизный лайнер и пропавшие вирусы в Австралии: трагедия и загадка

Трагедия на круизном лайнере и загадка исчезнувших вирусов, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 00:46
В Австралии вновь обсуждают исчезновение опасных вирусных образцов из лаборатории после вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, сообщает Zakon.kz.

Как спишет Mirror, еще в 2024 году из лаборатории пропали более 300 флаконов с различными вирусами, включая два образца хантавируса, почти 100 флаконов с вирусом Хендра и более 220 образцов лиссавируса, связанного с бешенством.

Изначально причиной исчезновения называли возможную ошибку при переносе контейнеров в новую морозильную установку. Позже Министерство здравоохранения Австралии провело расследование и пришло к выводу, что образцы, вероятнее всего, были уничтожены, а не похищены или потеряны. Однако после сообщений о смертельных случаях на круизном судне вопросы о судьбе вирусов вновь оказались в центре внимания.

По данным СМИ, жертвами вспышки на борту MV Hondius стали три человека – супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Еще несколько пассажиров были госпитализированы в европейские клиники. В образцах, взятых на судне, был выявлен штамм Andes – единственный известный тип хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку.

На фоне опасений о возможной новой пандемии Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, подчеркнув, что речь не идет о повторении ситуации с COVID-19. В ВОЗ отметили, что вспышка произошла в ограниченном пространстве и вирус распространяется иначе, чем коронавирус. Организация также сообщила о мерах по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что хантавирус добрался до Израиля.

Елена Беляева
Елена Беляева
