Солнце снова "вспыхнуло": зафиксирован мощный выброс энергии

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили о том, что в новой активной области на Солнце зафиксирована мощная вспышка, однако, по предварительным данным, ее последствия для Земли не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

В Telegram ученые написали, что речь идет о вспышке класса M5.7, которая произошла в активной области 4436, недавно появившейся на обратной стороне Солнца. В лаборатории отметили, что событие сопровождалось значительным выбросом энергии.

Специалисты уточняют, что выброс плазмы не направлен в сторону Земли и не окажет на планету прямого воздействия. Однако уже в ближайшие дни данная группа солнечных пятен выйдет в зону, способную влиять на геомагнитную обстановку.

Кроме того, 10 мая на Солнце было зафиксировано 11 вспышек меньшего класса C. Предыдущая более мощная вспышка класса M наблюдалась 7 мая.

