Мир

Солнце снова "вспыхнуло": зафиксирован мощный выброс энергии

Солнце снова «вспыхнуло»: зафиксирован мощный выброс энергии, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 22:16 Фото: pixabay
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили о том, что в новой активной области на Солнце зафиксирована мощная вспышка, однако, по предварительным данным, ее последствия для Земли не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

В Telegram ученые написали, что речь идет о вспышке класса M5.7, которая произошла в активной области 4436, недавно появившейся на обратной стороне Солнца. В лаборатории отметили, что событие сопровождалось значительным выбросом энергии.

Специалисты уточняют, что выброс плазмы не направлен в сторону Земли и не окажет на планету прямого воздействия. Однако уже в ближайшие дни данная группа солнечных пятен выйдет в зону, способную влиять на геомагнитную обстановку.

Кроме того, 10 мая на Солнце было зафиксировано 11 вспышек меньшего класса C. Предыдущая более мощная вспышка класса M наблюдалась 7 мая.

Ранее ученые назвали опасные дни, в которые магнитные бури накроют Землю.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
вспышка произошла на Солнце
21:38, 31 декабря 2025
В последний день года на Солнце произошла мощная вспышка
Солнце, вспышка
18:17, 05 ноября 2025
Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: ученые предупредили о воздействии на Землю
Вспышка на Солнце
12:16, 02 февраля 2026
Супервспышка произошла на Солнце: что ждет Землю в ближайшие дни
Галымжан Кенжебек спас &quot;Ахмат&quot; от поражения в РПЛ
22:29, Сегодня
Галымжан Кенжебек спас "Ахмат" от поражения в РПЛ
Три сета решили исход матча Дениса Евсеева на престижном турнире в Хорватии
21:43, Сегодня
Три сета решили исход матча Дениса Евсеева на престижном турнире в Хорватии
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после девятого тура
21:26, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после девятого тура
В двух сетах завершился матч Елены Рыбакиной на &quot;тысячнике&quot; в Риме
20:42, Сегодня
В двух сетах завершился матч Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Риме
