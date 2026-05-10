#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Пассажиров лайнера готовят к длительному карантину после вспышки хантавируса

Французов с MV Hondius поместили под наблюдение после вспышки вируса, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 23:38 Фото: pixabay
Пятерых граждан Франции, находившихся на борту судна MV Hondius, доставили в парижскую больницу после выявления очага хантавируса, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, в больнице Биша они проведут 72 часа на карантине под наблюдением врачей. Медики проведут полное обследование, чтобы исключить возможное развитие заболевания.

После завершения стационарного наблюдения пассажиров планируют отпустить домой. Однако им предстоит соблюдать режим самоизоляции в течение 42 дней и покидать жилье только для плановых медицинских осмотров.

Также отмечается, что глава Всемирной организации здравоохранения находится на испанском острове Тенерифе, чтобы лично контролировать эвакуацию пассажиров.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл к берегам острова Тенерифе на Канарских островах. На борту находятся146 человек – пассажиры и члены экипажа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Флаг ВОЗ
20:38, 06 мая 2026
В ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса
круизный лайнер
13:37, 10 мая 2026
Круизный лайнер с очагом хантавируса прибыл на Тенерифе: начинается массовая эвакуация
Трагедия на круизном лайнере и загадка исчезнувших вирусов
00:46, 10 мая 2026
Круизный лайнер и пропавшие вирусы в Австралии: трагедия и загадка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина превзошла всех теннисисток в этом году
00:41, 11 мая 2026
Елена Рыбакина превзошла всех теннисисток в этом году
&quot;Зенит&quot; Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
23:56, 10 мая 2026
"Зенит" Алипа возглавил турнирную таблицу РПЛ
Сенсацией завершился матч Александра Бублика на "Мастерс" в Риме
23:07, 10 мая 2026
Сенсацией завершился матч Александра Бублика на "Мастерс" в Риме
Галымжан Кенжебек спас &quot;Ахмат&quot; от поражения в РПЛ
22:29, 10 мая 2026
Галымжан Кенжебек спас "Ахмат" от поражения в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: