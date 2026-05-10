Пассажиров лайнера готовят к длительному карантину после вспышки хантавируса

Пятерых граждан Франции, находившихся на борту судна MV Hondius, доставили в парижскую больницу после выявления очага хантавируса, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, в больнице Биша они проведут 72 часа на карантине под наблюдением врачей. Медики проведут полное обследование, чтобы исключить возможное развитие заболевания.

После завершения стационарного наблюдения пассажиров планируют отпустить домой. Однако им предстоит соблюдать режим самоизоляции в течение 42 дней и покидать жилье только для плановых медицинских осмотров.

Также отмечается, что глава Всемирной организации здравоохранения находится на испанском острове Тенерифе, чтобы лично контролировать эвакуацию пассажиров.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл к берегам острова Тенерифе на Канарских островах. На борту находятся146 человек – пассажиры и члены экипажа.