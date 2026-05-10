Неожиданный сигнал с вершины Эльбруса: началась спасательная операция
Фото: pixabay
Спасатели МЧС России проводят эвакуацию туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, вечером поступила информация о том, что на высоте около 5,1 тыс. м находятся двое туристов, которые не могут самостоятельно спуститься.
На место происшествия выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В операции задействованы 10 спасателей и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что скандал из-за надписей на скалах закончился судом в Мангистау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript