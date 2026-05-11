Ученые выяснили, какие болезни вызывает сидячий образ жизни

Специалисты изучили данные более 15 тысяч человек, которые почти четыре года носили фитнес-браслеты. В среднем участники проходили около 7400 шагов в день, однако при этом проводили сидя почти 12 часов ежедневно, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что малоподвижный образ жизни повышает риск ожирения, диабета второго типа, гипертонии, болезней печени, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опыта были опубликованы в журнале Nature Communications.

"Физическая активность действительно помогала снизить вероятность некоторых болезней. Однако в случае ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности даже большое количество шагов не устраняло риски, если человек слишком много сидел", – пишет издание.

Ученые также отметили, что чрезмерные нагрузки не всегда полезны. После примерно 12 тысяч шагов в день положительный эффект снижался.

Авторы исследования подчеркнули, что для поддержания здоровья важно не только больше двигаться, но и регулярно сокращать время, проведенное сидя.

