#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
Мир

Британские военные потратят тысячи фунтов из-за пуговиц

военные, солдаты, военная форма, Британские солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 10:56 Фото: pexels
Военно-морские силы Великобритании планируют потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов из бюджета на обновление женской военной формы. Причиной для пересмотра дизайна стало расположение пуговиц на нынешней форме, сообщает Zakon.kz.

В действующем варианте они находятся на уровне сосков, что руководство флота посчитало неуместным. В связи с этим было решено разработать новую модель формы для женщин-моряков, пишет британское издание The Times.

"Расходы на замену элементов гардероба будут покрываться за счет средств налогоплательщиков. В британских ВМС считают, что обновленная форма должна быть более комфортной и соответствовать современным требованиям", – сообщает газета.

При этом инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди военнослужащих. Часть военных поддержала идею изменения дизайна, однако другие раскритиковали решение, посчитав такие траты чрезмерными на фоне других потребностей армии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении возглавлять правительство в течение как минимум 10 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Моряки с цветами, поздравления
02:18, 07 марта 2025
Военные моряки вручили цветы женщинам Актау
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
08:41, 10 марта 2026
Военная операция против Ирана подходит к концу – Трамп
Субмарина
11:25, 23 июня 2023
Поиски субмарины: ВМС США заявили о возможном взрыве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джукебаев сделал заявление перед боем с Эргашевым
10:56, Сегодня
Джукембаев сделал заявление перед боем в Ташкенте против топового узбека
Ризабек Айтмухан
10:33, Сегодня
Определился город, который в 2027 году примет чемпионат мира по борьбе
Александр Волков
10:26, Сегодня
Топовый российский боец может выйти на бой в Белом доме
Даурен Суйкенов
09:55, Сегодня
Титулованный дзюдоист представит Казахстан в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: