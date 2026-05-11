Британские военные потратят тысячи фунтов из-за пуговиц

Военно-морские силы Великобритании планируют потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов из бюджета на обновление женской военной формы. Причиной для пересмотра дизайна стало расположение пуговиц на нынешней форме, сообщает Zakon.kz.

В действующем варианте они находятся на уровне сосков, что руководство флота посчитало неуместным. В связи с этим было решено разработать новую модель формы для женщин-моряков, пишет британское издание The Times.

"Расходы на замену элементов гардероба будут покрываться за счет средств налогоплательщиков. В британских ВМС считают, что обновленная форма должна быть более комфортной и соответствовать современным требованиям", – сообщает газета.

При этом инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди военнослужащих. Часть военных поддержала идею изменения дизайна, однако другие раскритиковали решение, посчитав такие траты чрезмерными на фоне других потребностей армии.

