Стармер заявил о намерении руководить Британией два срока подряд

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен возглавлять правительство в течение как минимум 10 лет и не собирается уступать лидерство в Лейбористской партии в случае внутрипартийных вызовов, сообщает Zakon.kz.

Изданию The Observer она рассказал, что нынешний курс кабинета министров является "10-летним проектом обновления". Стармер также подтвердил, что планирует участвовать в следующих всеобщих выборах и отработать полный второй срок на посту премьера.

Также политик пообещал более четко обозначить ценности и приоритеты правительства, подчеркнув, что его политическая повестка будет ориентирована на будущее и "оптимистичный взгляд на развитие страны".

На фоне неудачных результатов на местных выборах в Англии, Уэльсе и Шотландии Стармер на этой неделе попытается укрепить позиции правительства. В понедельник он выступит с программной речью, а в среду представит законодательный план в рамках тронной речи короля.

Среди ключевых инициатив – усиление сотрудничества с Европейским союзом, запуск программы молодежной мобильности, а также реформы в сферах образования, водного хозяйства и здравоохранения. При этом премьер заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на давление внутри партии и призывы обозначить сроки возможной смены руководства.

Ранее Стармер резко раскритиковал Дональда Трампа после его высказывания о роли войск НАТО в Афганистане, назвав слова президента США оскорбительными для союзников.