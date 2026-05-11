Вена усиливает меры безопасности перед проведением "Евровидения-2026"

Фото: pexels

Австрийские власти уже развернули масштабные меры защиты. В городе и его окрестностях будут работать сотни полицейских, а также подразделения со служебными собаками, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по противодействию терроризму Николаус Штокхаммер отметил, что особую сложность представляют зоны, где зрители собираются для публичных просмотров трансляций, пишет The Sun. "Такие площадки значительно труднее контролировать, чем сам стадион, что повышает потенциальные риски для безопасности. Усиленный режим безопасности введен и вокруг концертной арены "Штадтхалле", где пройдут основные этапы конкурса – полуфиналы и финал", – сообщил специалист изданию. При подготовке к мероприятию учитывается и недавний опыт: в 2024 году в Вене были отменены три концерта Тейлор Свифт после выявления террористического заговора. Официальная церемония открытия 70-го конкурса "Евровидение" состоялась вечером 10 мая.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: