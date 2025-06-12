В Казахстане усиливают меры в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности

Депутаты Сената 12 июня 2025 года одобрили в двух чтениях закон по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Ершов отметил, что закон разработан для совершенствования механизмов обеспечения безопасности, повышения эффективности системы гражданской защиты, внедрения мер социальной поддержки сотрудников, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также предусмотрено урегулирование в области электроэнергетики и управления госимуществом.

"Указанные поправки вносятся в 10 Кодексов и 37 законов. Переходя непосредственно к закону, отдельно хотел бы отметить, что для повышения уровня безопасности страны, в первую очередь, усилены меры пожарной и промышленной безопасности. Так, внедряется норма по выдаче заключения на соответствие объектов с массовым пребыванием людей, зданий и жилых многоквартирных домов высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности перед приемкой их в эксплуатацию, что позволит исключить нарушения на данной категории и снизить риски потенциальных угроз для граждан", – озвучил он.

Сенатор отметил, что для повышения уровня промышленной безопасности Министерство по чрезвычайным ситуациям наделяется функцией по согласованию Сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также устанавливается обязанность владельцев по его своевременному исполнению. Данная мера даст возможность частично контролировать ход перевооружения объектов.

"Усилены отдельные требования к профессиональным аварийно-спасательным службам, в частности, службы обязаны иметь на праве собственности специальную технику, аппаратуру и оборудование. Также вводится отдельный порядок аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности. Это позволит своевременно реагировать на возникшие угрозы и повысит оперативную готовность служб. Отдельно хочу выделить блок поправок по повышению социального положения сотрудников органов гражданской защиты. В частности, сотрудникам и их семьям предусматриваются жилищные выплаты, подъемные пособия, а также возмещение затрат на перевозку собственного имущества", – сказал депутат.

Также он подчеркнул, что сотрудникам предусмотрено денежное содержание в трехкратном размере при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период действия военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции, а также в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация.

"Установлены преференции для добровольных пожарных, не состоящих в трудовых отношениях. К примеру, осуществление отдельных выплат соразмерной минимальной заработной платы в случае гибели, инвалидности, тяжелого увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности. В будущем эти меры обеспечат защиту прав и социальных гарантий добровольным пожарным. Усилены меры по обеспечению сейсмической безопасности, здесь Министерство по чрезвычайным ситуациям наделяется контрольной функцией по предупреждению чрезвычайных ситуаций в отношении центральных государственных органов и акиматов", – сказал Сергей Ершов.

С его слов, законом также предусмотрены нормы в области электроэнергетики и управления государственным имуществом.

"Сегодня главой государства принимаются меры по улучшению электроэнергетической отрасли. Принята соответствующая Концепция развития до 2029 года. Необходимо отметить, что надежность энергоснабжения потребителей зависит от эффективности регуляторной среды, состояния электроэнергетической отрасли, включая техническое состояние энергетического оборудования, уровень инвестиций и качество управления. В этой связи разработаны ряд поправок, предусматривающих индексацию по индивидуальным тарифам на услуги по поддержанию готовности электрической мощности, в том числе при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок. Внедрение их позволит снизить валютные и финансовые риски, а также создаст благоприятные условия для инвестиций", – продолжил он.

По его словам, для совершенствования управления квазигоссектором, в том числе приватизации, назрела необходимость принятия соответствующих мер.

"Сегодня на практике выявлены факты реализации объектов ниже оценочной стоимости, случаи продажи объектов аффилированным лицам. В этой связи предусмотрены поправки, которые исключают неконкурентные способы продаж и недопущение реализации объектов ниже рыночной стоимости. Это адресная продажа, доверительное управление с правом выкупа, закрытый тендер", – дополнил Сергей Ершов.

Ранее Сенат одобрил закон, ужесточающий меры в отношении застройщиков.