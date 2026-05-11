Вблизи Майами распространяется крупный лесной пожар

Фото: pexels

11 мая 2026 года возгорание охватило территории округов Майами-Дейд и Бровард, расположенных в пригородной зоне города. Для ликвидации огня были привлечены 12 пожарно-спасательных расчетов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты работают над сдерживанием распространения пламени и локализацией очагов возгорания, пишет NBC. Florida: Multiple agency crews battle a fast-growing grass/bush fire in West Miami-Dade near the Everglades, burning 4,800 acres (20% contained), and evacuations are ordered. #wildfire



Authorities urge staying indoors due to poor air quality and avoiding crowding along U.S. 27. pic.twitter.com/Cmu6LvnXef — GeoTechWar (@geotechwar) May 11, 2026 "Данных о пострадавших или погибших не поступало. Жителям рекомендовано избегать районов, где наблюдается активное распространение огня", – сообщает СМИ. Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на заводе по переработке пластика Sigma Renew 360 в округе Генри американского штата Теннесси.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: