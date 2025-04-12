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Происшествия

Крупный степной пожар под Павлодаром перекинулся на дачные поселки

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 22:29 Фото: akorda.kz
Пожарные расчеты 12 апреля ликвидировали крупное возгорание сухой растительности и дачных построек в садоводствах "Строитель" и "Энтузиаст" вблизи Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС РК, в ходе тушения было эвакуировано 55 человек, пострадавших нет.

По данным ведомства, пожар осложнялся сильным порывистым ветром. Для мониторинга обстановки использовались беспилотные летательные аппараты, на месте происшествия был развернут оперативный штаб.

В тушении огня были задействованы около 60 человек личного состава и более 10 единиц техники от ДЧС, а также 85 сотрудников и 16 единиц техники негосударственных противопожарных служб, полиции и медицинских служб.

Общая площадь возгорания составила порядка 50 гектаров. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Ранее природный пожар ликвидировали в Костанайской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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