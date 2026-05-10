Мощный пожар охватил американский завод по переработке пластика

Крупный пожар произошел на заводе по переработке пластика Sigma Renew 360 в округе Генри американского штата Теннесси, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, из-за сильного задымления власти порекомендовали жителям ближайших районов не покидать дома.

Очевидцы сняли на видео огромный столб густого черного дыма, который поднялся над предприятием. На месте продолжают работать экстренные службы и пожарные расчеты.

Согласно данным местных властей, причины возгорания пока не установлены. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов огня, сохраняющихся после основного пожара.

"Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Особую осторожность рекомендовали соблюдать людям с заболеваниями дыхательных путей из-за сильного задымления воздуха", – говорится в сообщении.

