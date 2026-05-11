Многодетная мать морила голодом своих детей в антисанитарных условиях

В столице Башкортостана у местной жительницы изъяли пятерых детей, которых она содержала в антисанитарных условиях и морила голодом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как сообщает 11 мая 2026 года телеканал "Рен-ТВ", жуткий инцидент произошел в Уфе. Женщина систематически злоупотребляла алкоголем, тратила детские пособия на себя, не кормила детей и не покупала им одежду, а также позволяла чужим людям бить их.

"Выявлено сообщение о матери с пятью детьми в возрасте от 3 до 14 лет, которые проживают в антисанитарных условиях. Дети изъяты из семьи и размещены в социальном учреждении", – сказано в публикации.

Возбуждены уголовные дела о неисполнении родительских обязанностей и о халатности. Последнее касается работников органов опеки, которые, по данным полицейских, не защитили права детей, несмотря на очевидные признаки неблагополучия.

Ранее воспитателю детского сада из Павлодара вынесли приговор за истязание 16 детей.