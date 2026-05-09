Общество

Воспитателю детского сада вынесли приговор за истязание 16 детей

В Павлодаре осуждена воспитатель детского сада, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 08:48 Фото: pexels
В Павлодаре суд вынес приговор в отношении воспитателя детского сада, признанной виновной в истязании 16 детей в возрасте 2-2,5 лет, сообщает Zakon.kz.

Стороной обвинения установлено, что осужденная систематически применяла к детям насилие:

  • наносила удары;
  • дергала за волосы;
  • швыряла, причиняя физические и психические страдания.

Об этом 8 мая рассказали в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.

"Вина воспитателя была доказана благодаря активной позиции прокурора, поддерживающего государственное обвинение, которым представлены не опровержимые доказательства и предъявлено более тяжкое обвинение с отягчающими обстоятельствами", – говорится в сообщении.

Суд ей назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с применением отсрочки, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года. Приговор не вступил в законную силу.

В Шымкенте проходит суд над многодетной женщиной, которая обжигала своих детей раскаленной вилкой и утюгом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
