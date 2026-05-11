Мир

Генсек ООН оценил риск для общественности после вспышки хантавируса

Генсек ООН оценил риск для общественности от вспышки хантавируса, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 22:51 Фото: magnific
Риск для общественности от вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низким. Об этом 11 мая 2026 года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Zakon.kz.

Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X.

"Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius", – написал Гутерриш.

Также он выразил поддержку властям всех государств, которые в настоящее время вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) принимают меры по контролю за вспышкой хантавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса.

Канат Болысбек
Читайте также
20:38, 06 мая 2026
В ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса
09:17, 11 мая 2026
Лайнер с очагом хантавируса: десятки пассажиров разлетелись по своим странам
13:37, 10 мая 2026
Круизный лайнер с очагом хантавируса прибыл на Тенерифе: начинается массовая эвакуация
Читайте также
23:40, 11 мая 2026
Стрикленд прокомментировал мнение, что конфликт с Чимаевым был ненастоящим
23:04, 11 мая 2026
Чемпион Almaty Open-2025 с трудом вышел в 1/8 финала "Мастерса" в Риме
22:34, 11 мая 2026
Найден виновный в сенсационном поражении Хамзата Чимаева в бою за титул UFC
22:17, 11 мая 2026
Казахстанский теннисист пробился в финал престижного турнира в Испании
