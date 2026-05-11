Генсек ООН оценил риск для общественности после вспышки хантавируса
Риск для общественности от вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низким. Об этом 11 мая 2026 года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Zakon.kz.
Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X.
"Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius", – написал Гутерриш.
Также он выразил поддержку властям всех государств, которые в настоящее время вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) принимают меры по контролю за вспышкой хантавируса.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса.
