Лайнер с очагом хантавируса: десятки пассажиров разлетелись по своим странам

Десятки пассажиров эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, ставшего очагом вспышки хантавируса, сообщает Zakon.kz.

Судно с 147 людьми на борту ранее пришвартовалось у испанского острова Тенерифе. Пассажиров доставляли на берег на небольших лодках с лайнера, стоявшего на якоре в порту Гранадильи. После этого людей автобусами отвозили в аэропорт для дальнейшей эвакуации в свои страны.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что операция по репатриации с участием нескольких стран прошла "в соответствии с планом". 10 мая 2026 года, в первый день эвакуации, с судна вывезли 94 пассажира из 19 стран. 11 мая ожидается отправка еще одной группы людей, пишет CNN.

По данным американских властей, у одного из 17 эвакуированных граждан США ПЦР-тест показал слабоположительный результат на штамм вируса "Андес". Еще у одного пассажира наблюдаются легкие симптомы заболевания. Оба находятся в изолированных отсеках самолета во время перелета в медицинский центр в американском штате Небраска.

Перед высадкой на борт судна поднимались медицинские бригады для обследования пассажиров и экипажа.

С начала круиза, стартовавшего в Аргентине в прошлом месяце, с хантавирусом связали смерть трех человек. Еще несколько пассажиров ранее эвакуировали для лечения. Хантавирус считается редким заболеванием, которое обычно передается через контакт с мочой или фекалиями зараженных грызунов.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вирус "не является еще одним COVID-19", а риск для населения остается низким.

Для эвакуации своих граждан авиацию задействовали США, Испания, Франция, Канада, Ирландия, Нидерланды и другие страны. В понедельник, 11 мая, оставшихся пассажиров планируют отправить рейсами в Австралию и Нидерланды.

После завершения эвакуации лайнер направится в Роттердам с оставшимися членами экипажа на борту. По данным туристической компании Oceanwide, после прибытия судно продезинфицируют.

