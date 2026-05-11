Крокодил вынырнул из воды и утащил женщину на глубину

В Зимбабве на реке Замбези рыбалка закончилась трагедией. Крокодил напал на местную жительницу прямо на глазах у очевидцев, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Herald Online, трагедия произошла 8 мая. Местная жительница находилась на мелководье вместе с соседкой, когда из воды внезапно появился крокодил.

Хищник схватил пострадавшую и потащил ее на глубину. Подруга женщины начала кричать и звать на помощь, находившиеся неподалеку рыбаки стали забрасывать рептилию камнями.

Спустя некоторое время хищник бросил свою жертву возле зарослей камыша, не сумев утащить дальше в воду. От полученных травм женщина скончалась.

