В Австралии мужчина побил напавшего на него крокодила

В Австралии на полуострове Дампир в регионе Кимберли крупный крокодил напал на мужчину. Необычную историю рассказал телеканал ABC, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, Дампир в регионе Кимберли – популярное место отдыха на северо-западном побережье Австралии. Именно здесь рептилия напала на человека в кемпинге.

Мужчина сумел сильно ударить крокодила по голове и таким образом вырваться из его пасти. Тем не менее он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Состояние пострадавшего медики Королевской больницы Перта оценивают как тяжелое, но при этом стабильное. По факту нападения крокодила на человека идет расследование.

