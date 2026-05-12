Кадр с Байконура вошел в топ лучших фото NASA

Ракету "Союз" запечатлели с необычного ракурса на космодроме Байконур, сообщает Zakon.kz.

Этот снимок разместило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США на своей странице в Instagram 11 мая 2026 года.

В NASA таже рассказали немного предыстории.

Известно, что снимок с использованием объектива "рыбий глаз" был сделан 5 апреля 2025 года.

Всего через три дня после этого старта ракета вывела в космос экипаж, включая астронавта NASA и двух российских космонавтов, на околоземную орбиту для восьмимесячной миссии на Международной космической станции (МКС).

Также отмечено, что американский специалист во время своей первой миссии на МКС занимался проведением медицинских и биологических экспериментов, тестировал дистанционно управляемых роботов и делал фотографии Земли с орбиты. Его миссия завершилась 9 декабря 2025 года успешным возвращением на Землю.

Самым примечательным является то, что:

Снимок ракеты, сделанный на Байконуре, был отмечен в рамках премии Photographer of the Year 2025.

5 мая 2026 года российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал казахстанский город с борта МКС, вызвав восторг у зрителей.