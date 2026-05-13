Преимущество Казахстана в ценах на бензин признали в Кыргызстане

Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской Республики Дайырбек Орунбеков объяснил гражданам своей страны причину дешевого топлива в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 11 мая Орунбеков признался, что граждане Кыргызстана часто сравнивают стоимость топлива в двух странах. К примеру, их удивляет, что в Казахстане она значительно ниже, чем в их стране.

"Главная причина в том, что Казахстан обладает крупными нефтяными ресурсами, сам производит топливо, а государство субсидирует его стоимость. Другими словами, власти финансируют это и искусственно удерживают низкие цены", – отметил он.

С его слов, если бы Кыргызстан обладал крупными запасами нефти, то они тоже могли бы продавать топливо населению дешевле.

"Поэтому за ресурсы, которых у нас нет, приходится платить соответствующую цену", – подытожил он свой ответ на часто задаваемый вопрос соотечественников.

Из публикации Орунбекова стало известно, что до военного конфликта на Ближнем Востоке, страна закупала в России бензин марки АИ-92 примерно по 650 долларов за тонну, а сейчас его средняя цена достигла 950 долларов.

Аналогичная ситуация и с дизтопливом.

"Если раньше тонна дизельного топлива стоила около 700 долларов, то теперь цена превысила 1200 долларов", – рассказал он.

