Рискует ли Казахстан попасть в энергетическую ловушку из-за дешевого бензина

Казахстан остается в числе стран с самым дешевым бензином – около 0,51 доллара за литр при среднемировом уровне 1,37. Но за доступностью топлива скрывается более сложная экономическая картина, с рисками для экономики и бюджета, сообщает Zakon.kz.

По данным GlobalPetrolPrices на 16 марта 2026 года, Казахстан входит в группу стран с наиболее доступным бензином. В этом списке – Ливия, Иран, Венесуэла, а также Кувейт, Алжир, Туркменистан, Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман.

Это страны, где цена (от 0,34 до 0,7 долларов за литр) формируется либо за счет ресурсной базы, либо за счет активного государственного регулирования. Казахстан в этом ряду выглядит более устойчиво, однако логика формирования цены во многом схожа.

Дешево – не значит благополучно

Важно учитывать, что низкая цена топлива сама по себе не означает высокий уровень жизни. Многие страны с дешевым бензином сталкиваются с экономическими трудностями или зависят от сырьевого сектора.

Например, Ливия и Венесуэла удерживают одни из самых низких цен на бензин в мире, однако их экономики длительное время находятся в состоянии кризиса. В Нигерии и Анголе низкие цены также связаны с нефтяной моделью экономики, где значительная часть доходов зависит от экспорта сырья.

Даже в странах Персидского залива, таких как Кувейт или Саудовская Аравия, доступное топливо – это элемент государственной политики, который напрямую связан с доходами от нефти, а не с рыночной ценой ресурса.

Но и обратная ситуация не всегда однозначна. Высокие цены на топливо встречаются не только в развитых экономиках, но и в странах с явными экономическими проблемами и скромными доходами.

По данным GlobalPetrolPrices, на тот же период:

в Албании бензин стоит около 2,34 доллара за литр;

в Уругвае – около 1,89 доллара;

в Румынии – около 1,96 доллара;

в Малави – около 2,86 доллара.

Мировые цены на бензин. Фото: globalpetrolprices

Почему бензин стоит по-разному

На мировом рынке все страны покупают нефть примерно по одинаковым ценам. Но конечная стоимость топлива формируется внутри страны – за счет налогов, акцизов и субсидий.

Поэтому при среднемировом уровне 1,37 доллара можно увидеть значительный разброс цен. В одних странах государство удешевляет топливо, в других – сознательно делает его дорогим.

Именно это объясняет, почему развитые страны часто имеют более высокий уровень цен на бензин.

Другими словами, дешевый бензин всегда имеет свою цену, просто она не всегда видна напрямую. Если потребитель платит меньше, значит, разницу покрывают либо государственные финансы, либо сама отрасль за счет снижения прибыли и инвестиций.

Так формируется "энергетическая ловушка". Низкие цены стимулируют рост потребления и снижают мотивацию к повышению эффективности. В долгосрочной перспективе это делает систему уязвимой.

Разрыв с соседями и его последствия

Один из ключевых эффектов – ценовой разрыв с соседними странами.

Как отмечает Евразийская экономическая комиссия, несмотря на подорожание ГСМ, бензин в Казахстане остается дешевле, чем у партнеров по ЕАЭС (данные на начало 2026 года):

Армения – 1,38 доллара;

Беларусь – 0,88 доллара;

Казахстан – 0,46 доллара;

Кыргызстан – 0,87 доллара;

Россия – 0,82 доллара.

Аналогичная ситуация наблюдается и с дизельным топливом, где Казахстан также демонстрирует самые низкие цены.

Такой разрыв создает экономический стимул для вывоза топлива. Разница в ценах формирует арбитраж. Топливо начинает перетекать в соседние страны – Узбекистан, Кыргызстан, Россию.

Это приводит к росту серого рынка и усиливает давление на внутренние запасы. В результате дешевый бензин начинает работать не только на внутреннюю экономику, но и на внешние рынки.

Мораторий и позиция государства

Сейчас рынок частично регулируется. В Казахстане действует мораторий на повышение цен на бензин АИ-92.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов отмечал, что даже при возможной отмене моратория и переходе к рыночному ценообразованию, когда дальнейшую динамику цен будут определять внутренний спрос и предложение, резкого роста допущено не будет.

При этом нужно понимать, что длительное сдерживание цен приводит к накоплению дисбалансов. Если стоимость топлива фиксируется ниже рыночной, снижается рентабельность производства. В такой ситуации возникает риск, что предприятия будут вынуждены сокращать объемы или работать на грани окупаемости.

Это означает, что мораторий – временная мера, которая не решает проблему, а откладывает ее.

Какой же итог всего сказанного? Дешевый бензин – это не бесплатный ресурс, а результат регулирования, за которым стоят экономические издержки. И в этих условиях постепенная корректировка цен выглядит неизбежной. Главная задача – сделать этот процесс управляемым: сохранить устойчивость рынка и одновременно защитить население от резких ценовых изменений.