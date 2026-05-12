Спор о приданом в Индии закончился для невесты травмами

В Индии 22-летняя Неха Хуссейн получила множественные переломы после того, как, по данным полиции, ее столкнули с лестницы муж и свекры из-за отказа семьи предоставить автомобиль в качестве дополнительного приданого, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, пострадавшая вышла замуж за Харуна Али в июле 2022 года. По ее словам, ее отец Ирфан Хуссейн уже предоставил значительное приданое при заключении брака, а позже передал мужу дополнительно 3 лакха рупий. Однако спустя несколько месяцев после свадьбы в семье начались случаи насилия в ее отношении.

Конфликт, как утверждается, обострился 9 мая, когда женщину сначала избили, а затем столкнули с лестницы. Несмотря на серьезные травмы, супруг отказался доставлять ее в больницу. Позже ее отец забрал пострадавшую и доставил в медицинское учреждение в Пилибхите, где врачи диагностировали три перелома правой ноги и перелом лодыжки левой ноги.

Полиция сообщила, что все трое подозреваемых привлечены по ряду статей Уголовного кодекса Индии, включая жестокое обращение в семье, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление, а также по положениям закона о запрете приданого.

