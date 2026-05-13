Ахалтекинские скакуны находятся под присмотром ИИ в Туркменистане

В Туркменистане "умные" конюшни стали главной гордостью Ахалтекинского конного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Комплекс расположен в предгорьях Копетдага, передает "Terra News". Здесь уже появилось новое 10-слойное дорожное покрытие. Для беговых дорожек привозят специальный песок из туркменских степей, который бережет копыта животных.

"Вентиляция, подача воды и корма в них полностью автоматизированы, а следить за состоянием лошадей будет искусственный интеллект", – говорится в репортаже.

Отмечается, что при оснащении комплекса используются современные технологии и цифровые системы мониторинга состояния здоровья скакунов.

