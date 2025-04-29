Хозяин ахалтекинского скакуна в Туркменистане получил автомобиль от президента

Туркменский конюх Батыр Анналыев получил в подарок от Сердара Бердымухамедова автомобиль Toyota за своего ахалтекинского скакуна, сообщает Zakon.kz.

На днях в городе Аркадаг выбрали самого красивого ахалтекинского скакуна. Это древнейшая из культурных пород лошадей, передает пресс-служба президента Туркменистана.

Фото: turkmenistan.gov

Жюри конского конкурса красоты оценило грацию, телосложение и чистоту породы претендентов, а также умение выполнять команды. Титул самого красивого коня 2025 года завоевал гнедой по имени Мелекуш. Его конюх, Батыр Анналыев, получил в подарок автомобиль от имени президента страны Сердара Бердымухамедова.

Тем временем, военным и гражданским работникам Минобороны Канады запретили кормить или трогать диких гусей.