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Хозяин ахалтекинского скакуна в Туркменистане получил автомобиль от президента

Самого красивого ахалтекинского скакуна выбрали в Туркменистане, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 06:25 Фото: turkmenistan.gov
Туркменский конюх Батыр Анналыев получил в подарок от Сердара Бердымухамедова автомобиль Toyota за своего ахалтекинского скакуна, сообщает Zakon.kz.

На днях в городе Аркадаг выбрали самого красивого ахалтекинского скакуна. Это древнейшая из культурных пород лошадей, передает пресс-служба президента Туркменистана.

Фото: turkmenistan.gov

Жюри конского конкурса красоты оценило грацию, телосложение и чистоту породы претендентов, а также умение выполнять команды. Титул самого красивого коня 2025 года завоевал гнедой по имени Мелекуш. Его конюх, Батыр Анналыев, получил в подарок автомобиль от имени президента страны Сердара Бердымухамедова.

Тем временем, военным и гражданским работникам Минобороны Канады запретили кормить или трогать диких гусей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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