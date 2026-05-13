В Алматы падают цены на аренду квартир: что происходит с рынком жилья

После нескольких лет быстрого роста рынок аренды жилья в Казахстане начал терять темп. Главный показатель – Алматы, где цены на съемное жилье снижаются третий месяц подряд. В ряде других городов аренда уже ушла в глубокий минус, сообщает Zakon.kz.

Рынок устал от роста?

По данным БНС АСПиР РК, средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в апреле составила 5 000 тенге за кв. м. Формально это на 11,7% выше прошлогоднего уровня. Но годовая статистика сейчас во многом отражает скачки цен прошлых периодов, тогда как текущая ситуация на рынке выглядит гораздо сдержаннее.

Это особенно заметно по месячной динамике.

В апреле рынок по Казахстану вырос всего на 0,2% к марту. Для сектора, который несколько лет подряд быстро дорожал, такой показатель уже означает переход к стабилизации.

Алматы первым показал охлаждение

Главный индикатор рынка сейчас – Алматы. Именно здесь сосредоточен крупнейший объем аренды и самые высокие цены в стране.

В апреле аренда в городе снизилась на 0,5% к марту, это уже третье снижение с февраля. Для южной столицы подобная серия – редкое явление: за последние годы такое происходило лишь несколько раз: весной 2024 года после нескольких землетрясений и еще в конце 2022 года на фоне приезда релокантов из России.

При этом Алматы все еще остается самым дорогим городом Казахстана: в среднем 5 824 тенге за кв. м. съемного жилья. Сравните: в Астане средняя стоимость аренды составляет 5 529 тенге за кв. м, в Караганде – 4 875 тенге, в Шымкенте – 4 429 тенге.

В столице ситуация выглядит спокойнее. После снижения в феврале-марте аренда жилья в апреле прибавила 0,5% к предыдущему месяцу – рынок скорее выглядит стабильным, чем растущим.

Что происходит на периферии?

На фоне Алматы и Астаны региональные показатели выглядят гораздо более высокими. Самый заметный годовой рост аренды сейчас фиксируется в Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Актобе.

В Петропавловске аренда за год выросла на 44,1%, однако уже в месячном выражении индекс составил 97,3. Это означает, что относительно марта цены там снизились.

Похожая картина наблюдается и в других городах:

Кокшетау – годовой рост 5,7%, но месячный индекс 97,9;

Семей – годовой рост 15,1%, но месячный индекс 97,1;

Тараз – рост за год 15,6%, однако к марту рынок снизился до 97,6;

Уральск – годовой рост 9,4%, при этом месячный индекс составил 99,3.

То есть годовые показатели все еще выглядят высокими, но текущая динамика во многих городах уже либо близка к нулю, либо ушла в отрицательную зону.

В абсолютных ценах аренда в регионах намного ниже, чем в крупнейших мегаполисах. Например:

Петропавловск – 4 609 тенге за кв. м;

Павлодар – 3 819 тенге;

Усть-Каменогорск – 3 843 тенге.

Что произошло за полгода?

Замедление цен особенно хорошо видно в сравнении с ноябрем 2025 года.

Средняя аренда по Казахстану тогда составляла 4 920 тенге за кв. м против нынешних 5 000 тенге. Иначе говоря, за 5 месяцев рынок вырос лишь примерно на 1,6%.

Алматы за это время прибавил минимально: с 5 777 до 5 824 тенге за кв. м. Астана: с 5 499 до 5 529 тенге. Фактически крупнейшие рынки страны за последние месяцы почти перестали расти.

Более заметная динамика сохранилась лишь в отдельных региональных центрах. Например, в Петропавловске средняя аренда выросла с 3 990 до 4 609 тенге за кв. м, в Павлодаре – с 3 500 до 3 819 тенге, в Караганде – с 4 638 до 4 875 тенге.

При этом юг страны по-прежнему остается самым доступным сегментом рынка.

Самые низкие цены сохраняются в Таразе и Туркестане – 2 525 и 2 751 тенге за кв. м соответственно. Разница с Алматы превышает 2 раза.

Подводя итоги, отметим, что рынок аренды жилья в Казахстане окончательно вышел из периода быстрого подорожания. Высокие годовые показатели пока сохраняются, однако помесячная динамика уже значительно слабее, чем в предыдущие годы.

Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана сегодня цены на жилье растут быстрее всего.