Мир

Пенсионер четыре года притворялся слепым ради денег

Фото: Zakon.kz
В США 73-летний мужчина четыре года успешно притворялся слепым, чтобы получать пособия для ветеранов, при этом работая школьным охранником и специалистом по оружию. Пенсионеру теперь грозит длительный тюремный срок, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание People, 73-летний Джерри Смит притворялся почти полностью слепым. Он утверждал, что из-за проблем со зрением не может водить машину, работать и выполнять повседневные дела.

В качестве поддержки с 2017-го по 2021 год мужчина получил от VA 245 тысяч долларов (около 115 млн тенге).

Неизвестно, как именно мошенническую схему Смита удалось раскрыть. Оказалось, что все эти годы он мог водить машину, читать, пользоваться банкоматами и ходить по магазинам без посторонней помощи.

Смит разыгрывал перед окулистами слепоту, а сам работал школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию. Пожилому мужчине грозит до 18 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 28-летняя женщина притворилась школьницей ради госпомощи.

Канат Болысбек
