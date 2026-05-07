28-летняя женщина притворилась школьницей ради госпомощи

В Нью-Йорке 28-летняя девушка выдавала себя за подростка, чтобы учиться в средней школе под вымышленным именем. Однако обман раскрылся, и теперь она предстала перед судом, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание The Guardian, дело по статье о преступном подражании второй степени и вторжении на чужую территорию завели против 28-летней Кейси Клаассен.

По данным следствия, 13 апреля она поступила в одну из средних школ Бронкса, выдавая себя за несовершеннолетнюю Шамару Рашад. В анкете при поступлении женщина указала 2010 год рождения и заявила, что недавно переехала из Огайо.

Уловку разоблачили, когда директор школы наткнулся на страницу Клаассен в социальных сетях, где был указан ее реальный возраст. После этого женщина призналась: подруга посоветовала ей солгать для получения дополнительной государственной помощи.

Клаассен арестовали 27 апреля прямо в здании школы, однако позже отпустили без залога. В суде американка не признала вину, следующее слушание по делу назначено на 15 июня. Какое именно наказание грозит Клаассен за мошенничество, не уточняется.

