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Мир

Били и держали в клетках: семью из США арестовали за издевательства над приемными детьми

семью арестовали за издевательства над приемными детьми, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 01:26 Фото: pixabay
Во Флориде четырех родственников арестовали за жестокое обращение с приемными детьми, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Брейн Мэтью и Джилл Элизабет вместе со своими детьми – Даллин Рассел и Либерти Энн, держали несовершеннолетних в импровизированных клетках под двухъярусной кроватью.

Согласно данным полиции, Брейн избивал детей тростью, пытаясь не оставлять следов. Взрослые также запрещали детям учиться читать и писать и заставляли их лгать о своей жизни вокруг. В качестве наказания опекуны брызгали им в лицо уксусом и заставляли выполнять тяжелую домашнюю работу, а биологических детей при этом освобождали от работы и позволяли играть или смотреть телевизор.

Уточняется, что подозреваемые содержатся под стражей, им предъявлены обвинения. Департамент по делам детей и семей Флориды взял пострадавших под опеку.

В данное время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что видео с издевательством над ребенком взбудоражило Казнет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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