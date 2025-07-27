Били и держали в клетках: семью из США арестовали за издевательства над приемными детьми
По информации Sky News, Брейн Мэтью и Джилл Элизабет вместе со своими детьми – Даллин Рассел и Либерти Энн, держали несовершеннолетних в импровизированных клетках под двухъярусной кроватью.
Согласно данным полиции, Брейн избивал детей тростью, пытаясь не оставлять следов. Взрослые также запрещали детям учиться читать и писать и заставляли их лгать о своей жизни вокруг. В качестве наказания опекуны брызгали им в лицо уксусом и заставляли выполнять тяжелую домашнюю работу, а биологических детей при этом освобождали от работы и позволяли играть или смотреть телевизор.
Уточняется, что подозреваемые содержатся под стражей, им предъявлены обвинения. Департамент по делам детей и семей Флориды взял пострадавших под опеку.
В данное время расследование продолжается.
Arrests after children 'kept in cages under bunk beds and sprayed in face as punishment'— Sky News (@SkyNews) July 27, 2025
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