Подростки надругались над мужчиной и сняли это на видео

В Южной Корее произошел жестокий инцидент: подростки издевались над взрослым мужчиной с задержкой интеллектуального развития, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на Korea Times, Южный окружной суд Сеула приговорил пятерых юношей и двух девушек к тюремным срокам от 2,5 до 5 лет за жестокое нападение и сексуализированные домогательства к 24‑летнему умственно отсталому мужчине.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в одном из парков столицы. Подростки раздели, избили жертву и приставали к ней, снимая все происходящее на мобильный телефон.

Осужденные также прижгли руку потерпевшего окурком сигареты, в результате чего он получил ожоги третьей степени и восстанавливался около шести недель.

Всем осужденным назначили 40‑часовое обязательное лечение как сексуальным преступникам.

