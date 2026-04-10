Супруги годами морили шестерых детей голодом, заставляя их есть насекомых

Супружескую пару в США обвинили в многолетнем издевательстве над шестью детьми. 38-летний Кейси Кано и 35-летняя Мэри Кано систематически применяли насилие и лишали детей еды, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, супругам предъявлены обвинения по нескольким эпизодам жестокого обращения, а также по фактам пренебрежения обязанностями и вовлечения несовершеннолетнего в противоправные действия.

Прокуроры утверждают, что с 2018 по 2022 год дети подвергались избиениям ремнями. У них обнаружили синяки и кровотечения. Также их могли на несколько дней оставлять без пищи.

По показаниям самих детей, из-за голода они были вынуждены есть плесень, насекомых, собачий корм и траву. Отдельные эпизоды наказаний сопровождались унижением.

На момент происходившего детям было от одного до девяти лет.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка в Кыргызстане покупала детей для культовых и аморальных обрядов.