Куртку с большой суммой денег в кармане оставили в аэропорту Дубая

В международном аэропорту Дубая пятый месяц ждут владельца куртки с 30 570 евро в кармане, сообщает Zakon.kz.

31 декабря находку в полицейский участок аэропорта принес 39-летний супервайзер, пишет Khaleej Times. Согласно отчетам, куртка самая обычная, черного цвета. Скорее всего, принадлежала туристу.

"Заявление было зарегистрировано и в итоге закрыто. Никто не обратился за получением денег", – говорится в публикации.

По данным МВД ОАЭ, в 2025 году власти получили 36,4 тыс. сообщений о найденных вещах. Почти все пришлись на Дубай. Чаще всего находили деньги. Дальше идут кошельки, документы и украшения.

"Именно декабрь стал самым загруженным месяцем, что совпало с пиком зимнего туристического сезона", – отметили в полиции ОАЭ.

