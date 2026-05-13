#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
463.91
544.63
6.26
Туризм

Девушка из Египта взялась оценивать туалеты в кафе и ресторанах

Отдых в Каире, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 07:00 Фото: pixabay
PR-специалист Гайдаа Хаммам увлеченно оценивает общественные туалеты Каира, сообщает Zakon.kz.

Ее проект, оценивающий общественные туалеты от самых чистых до откровенно ужасных, получил название "To Pee Or Not To Pee". Как пишет Scene NOW, автор оценивает туалеты по нескольким критериям:

  • чистота;
  • работающий биде;
  • наличие мыла и бумаги;
  • запах;
  • насколько хорошо закрывается дверь.

Если базовые требования соблюдены, то девушка обращает внимание уже на интерьер и атмосферу.

"Туалет – это часть впечатления от ресторана или кафе", – уверена Хаммам.

Она отмечает, что некоторые заведения с дорогой и вкусной едой полностью проваливаются именно на этом пункте. В своем Instagram-аккаунте она публикует максимально подробные обзоры – вплоть до фото грязных раковин, бумаги на полу и состояния смыва. Поэтому ее страница в соцсетях быстро набрала популярность среди жителей Каира.

"Пользователи даже начали использовать ее как своеобразный гид по районам города, чтобы заранее понимать, где можно безопасно воспользоваться туалетом", – говорится в публикации.

Сейчас Хаммам хочет превратить проект в полноценный городской ориентир и даже планирует выпускать специальные наклейки, которые будет оставлять на дверях проверенных туалетов.

С 10 мая в аэропорту Стамбула отменили голосовые объявления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Бишкеке дефицит общественных туалетов
08:41, 15 мая 2025
Бишкек испытывает нехватку общественных туалетов
Туалет на горной речке возмутил алматинцев
11:40, 13 мая 2024
Туалет на горной речке возмутил алматинцев
Туристы на Капчагае жалуются на недостаток туалетов
19:22, 19 июля 2023
Туристы на Капчагае жалуются на недостаток туалетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Изменилось время начала матча Рыбакиной в Риме
08:05, Сегодня
Изменилось время начала четвертьфинала Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Риме
Масвидаль призвал включить Стрикленда в Зал славы UFC после победы над Чимаевым
07:47, Сегодня
Масвидаль призвал включить Стрикленда в Зал славы UFC после победы над Чимаевым
Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года
07:16, Сегодня
Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года
Экс-чемпион UFC заступился за Чимаева после поражения от Стрикленда
06:50, Сегодня
Экс-чемпион UFC заступился за Чимаева после поражения от Стрикленда
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: