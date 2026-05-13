Девушка из Египта взялась оценивать туалеты в кафе и ресторанах

PR-специалист Гайдаа Хаммам увлеченно оценивает общественные туалеты Каира, сообщает Zakon.kz.

Ее проект, оценивающий общественные туалеты от самых чистых до откровенно ужасных, получил название "To Pee Or Not To Pee". Как пишет Scene NOW, автор оценивает туалеты по нескольким критериям:

чистота;

работающий биде;

наличие мыла и бумаги;

запах;

насколько хорошо закрывается дверь.

Если базовые требования соблюдены, то девушка обращает внимание уже на интерьер и атмосферу.

"Туалет – это часть впечатления от ресторана или кафе", – уверена Хаммам.

Она отмечает, что некоторые заведения с дорогой и вкусной едой полностью проваливаются именно на этом пункте. В своем Instagram-аккаунте она публикует максимально подробные обзоры – вплоть до фото грязных раковин, бумаги на полу и состояния смыва. Поэтому ее страница в соцсетях быстро набрала популярность среди жителей Каира.

"Пользователи даже начали использовать ее как своеобразный гид по районам города, чтобы заранее понимать, где можно безопасно воспользоваться туалетом", – говорится в публикации.

Сейчас Хаммам хочет превратить проект в полноценный городской ориентир и даже планирует выпускать специальные наклейки, которые будет оставлять на дверях проверенных туалетов.

