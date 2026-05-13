Девушка из Египта взялась оценивать туалеты в кафе и ресторанах
Ее проект, оценивающий общественные туалеты от самых чистых до откровенно ужасных, получил название "To Pee Or Not To Pee". Как пишет Scene NOW, автор оценивает туалеты по нескольким критериям:
- чистота;
- работающий биде;
- наличие мыла и бумаги;
- запах;
- насколько хорошо закрывается дверь.
Если базовые требования соблюдены, то девушка обращает внимание уже на интерьер и атмосферу.
"Туалет – это часть впечатления от ресторана или кафе", – уверена Хаммам.
Она отмечает, что некоторые заведения с дорогой и вкусной едой полностью проваливаются именно на этом пункте. В своем Instagram-аккаунте она публикует максимально подробные обзоры – вплоть до фото грязных раковин, бумаги на полу и состояния смыва. Поэтому ее страница в соцсетях быстро набрала популярность среди жителей Каира.
"Пользователи даже начали использовать ее как своеобразный гид по районам города, чтобы заранее понимать, где можно безопасно воспользоваться туалетом", – говорится в публикации.
Сейчас Хаммам хочет превратить проект в полноценный городской ориентир и даже планирует выпускать специальные наклейки, которые будет оставлять на дверях проверенных туалетов.
