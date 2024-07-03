Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией премьер-министру Индии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июля выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщает Zakon.kz.





"С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в давке на религиозном мероприятии в центральном индийском штате Уттар-Прадеш погибли 107 человек. Трагедия произошла в деревне в районе Хатрас. Давка произошла, когда участники мероприятия спешили покинуть его вместе с религиозным лидером Бхоле Бабой.

