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Политика

Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 16:29 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии. Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 12 июня 2025 года, президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

В аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 16:29
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Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787-8.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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