Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии. Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 12 июня 2025 года, президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

В аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон.

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