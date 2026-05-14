Мир

Ребенка похитили у матери во время отдыха на Кипре

Отдых на Кипре закончился похищением ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 01:51 Фото: magnific.com
Власти Кипра разыскивают 29-летнего мужчину, которого подозревают в похищении собственного ребенка. По данным следствия, инцидент произошел в курортном городе Лимасол, куда он, предположительно, незаконно проник с территории северной части острова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, мужчина ворвался в дом бывшей партнерши, оттолкнул ее и скрылся вместе с ребенком. По информации правоохранителей, он мог действовать не один – у него был сообщник.

После происшествия подозреваемый уехал с места на автомобиле белого цвета. Полиция ведет его поиски и проверяет возможные маршруты бегства, включая возвращение в северные районы Кипра, находящиеся под контролем Турции.

Отмечается, что ранее женщина обращалась в полицию из-за домашнего насилия. Кроме того, в отношении мужчины с ноября прошлого года действует ордер на арест, связанный с предыдущими инцидентами.

Следствие также изучает опубликованное в соцсетях видео, на котором, предположительно, запечатлен мужчина вместе с ребенком. К расследованию подключены специальные подразделения, отслеживающие перемещения между двумя частями острова.

Ранее сообщалось, что родители морили дочь голодом и держали в шкафу.

