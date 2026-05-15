ВОЗ озвучила официальное число зараженных хантавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На сегодняшний день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая три летальных исхода: восемь человек с лабораторно подтвержденной инфекцией вирусом Андес и два с вероятным диагнозом", – сообщил он на брифинге в Женеве.

До этого в ВОЗ отмечали, что число случаев заражения по мере выяснения обстоятельств вспышки хантавируса на судне может корректироваться в сторону как повышения, так и понижения.

