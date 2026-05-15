Мир

ВОЗ озвучила официальное число зараженных хантавирусом

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 03:30 Фото: Zakon.kz
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) понизила до 10 число случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На сегодняшний день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая три летальных исхода: восемь человек с лабораторно подтвержденной инфекцией вирусом Андес и два с вероятным диагнозом", – сообщил он на брифинге в Женеве.

До этого в ВОЗ отмечали, что число случаев заражения по мере выяснения обстоятельств вспышки хантавируса на судне может корректироваться в сторону как повышения, так и понижения.

Ранее врачи прокомментировали, станет ли хантавирус новым COVID-19.

Аксинья Титова
