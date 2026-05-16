Мир

Акула растерзала мужчину у популярного курорта в Австралии

акула, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 09:55 Фото: magnific (создано ИИ)
Мужчина получил тяжелые травмы после нападения акулы у острова Роттнест недалеко от австралийского Перта. Пострадавшего в критическом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу, а у берега вскоре заметили пятиметровую белую акулу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина оказался в критическом состоянии после нападения акулы у популярного австралийского курорта – острова Роттнест недалеко от Перта.

Инцидент произошел около 10:00 утра 16 мая 2026 года. По данным службы скорой помощи St John WA, пострадавшему около 30 лет. После нападения его доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, а затем эвакуировали вертолетом в больницу на материке, пишет The Guardian.

По информации Surf Life Saving WA, примерно в это же время в 80 метрах от берега заметили пятиметровую белую акулу.

Власти призвали отдыхающих в районе Джорди-Бей соблюдать повышенную осторожность.

Остров Роттнест – популярное туристическое место, расположенное в 19 километрах от побережья Фримантла.

В начале мая пловец преодолел 55 км в кишащей крокодилами реке.

Мухит Турсынали
