Акула растерзала мужчину у популярного курорта в Австралии

Мужчина получил тяжелые травмы после нападения акулы у острова Роттнест недалеко от австралийского Перта. Пострадавшего в критическом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу, а у берега вскоре заметили пятиметровую белую акулу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 10:00 утра 16 мая 2026 года. По данным службы скорой помощи St John WA, пострадавшему около 30 лет. После нападения его доставили на берег в районе бухты Джорди-Бей, а затем эвакуировали вертолетом в больницу на материке, пишет The Guardian.

По информации Surf Life Saving WA, примерно в это же время в 80 метрах от берега заметили пятиметровую белую акулу.

Власти призвали отдыхающих в районе Джорди-Бей соблюдать повышенную осторожность.

Остров Роттнест – популярное туристическое место, расположенное в 19 километрах от побережья Фримантла.

