#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.04
555.01
6.45
Мир

В Индии мощная стихия вызвала эпизод, поразивший соцсети

В Индии мощная стихия вызвала эпизод, поразивший соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 01:11 Фото: скриншот видео
Сильный шторм, обрушившийся на индийский штат Уттар-Прадеш, привёл к трагическим последствиям и необычному инциденту в округе Барейли. В деревне Бамияна мужчину вместе с металлическим навесом подняло в воздух и отбросило на значительное расстояние, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NDTV, пострадавший Нанхе Миян в момент порыва ветра держался за веревку, однако это не помогло – сильный шквал сорвал конструкцию и унес ее вместе с человеком. Очевидцы утверждают, что его подбросило примерно на 15 м.

Мужчина получил серьезные травмы при падении – у него диагностированы переломы рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел на фоне масштабного стихийного бедствия в регионе. Как уточняется, шторм и проливные дожди уже унесли десятки жизней, а также привели к разрушению жилых домов и гибели сельскохозяйственных животных.

Власти штата продолжают ликвидацию последствий стихии. В округах ведется оценка ущерба, а местные администрации регулярно отчитываются о ситуации и мерах помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 15 мая объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
крокодил у реки
19:45, 12 мая 2026
В Индии девушка отбилась от крокодила
Более 100 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии
17:58, 02 июля 2024
Более 100 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии
во время свадебного шествия погибли люди
19:14, 09 декабря 2023
Семь человек погибли во время свадебного шествия в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сандугаш Кенжебаева
01:15, 15 мая 2026
Казахстанская теннисистка на камбэке вышла в четвертьфинал турнира в Китае
Фото: UFC
00:44, 15 мая 2026
"Шон допустил ошибку в третьем раунде": Кормье - о победе Стрикленда над Чимаевым
Фото: КХЛ
00:10, 15 мая 2026
Одноклубник Михайлиса и Орехова перешёл в "Чикаго Блэкхоукс"
Фото: UFC
23:34, 14 мая 2026
Хамзата Чимаева отстранили от боёв на полтора месяца: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: