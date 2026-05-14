В Индии мощная стихия вызвала эпизод, поразивший соцсети
Согласно данным NDTV, пострадавший Нанхе Миян в момент порыва ветра держался за веревку, однако это не помогло – сильный шквал сорвал конструкцию и унес ее вместе с человеком. Очевидцы утверждают, что его подбросило примерно на 15 м.
Мужчина получил серьезные травмы при падении – у него диагностированы переломы рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Инцидент произошел на фоне масштабного стихийного бедствия в регионе. Как уточняется, шторм и проливные дожди уже унесли десятки жизней, а также привели к разрушению жилых домов и гибели сельскохозяйственных животных.
Власти штата продолжают ликвидацию последствий стихии. В округах ведется оценка ущерба, а местные администрации регулярно отчитываются о ситуации и мерах помощи пострадавшим.
Nanhe Miyan from Bareilly, UP — first in his bloodline to get carried away by a storm. Literally.— Dr.Barlin (@DrBarlin) May 14, 2026
Picked up by the wind. Flew. Then fell.
Broken arms. Broken legs.
No politics here. Just a man whose name means "small" and a storm that didn't care. pic.twitter.com/i1ZRQmNHjw
Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 15 мая объявили штормовое предупреждение.