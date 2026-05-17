Мужчина перевел мошенникам 440 тысяч тенге в поисках интим-услуг

Фото: pexels
В России житель Биробиджана лишился более 86 тысяч рублей (около 440 тысяч тенге) при попытке заказать интимные услуги через интернет. Мужчина стал жертвой мошенников, которые под различными предлогами выманивали у него деньги, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Рен-ТВ", мужчина нашел объявление в интернете, когда находился дома. Он связался с администратором по телефону, и женщина потребовала внести предоплату в 1,5 тысячи рублей (около 7 700 тенге).

После первого перевода злоумышленники начали выдвигать новые требования под разными предлогами: страховка, проблемы с оплатой, повторный перевод. Всего пострадавший отправил мошенникам более 86 тысяч рублей (около 440 тысяч тенге).

После последнего перевода связь с исполнителями прервалась. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают личности причастных к преступлению", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США секс-работницу обвиняют в убийстве четырех клиентов.

Канат Болысбек
