Секс-работницу обвиняют в убийстве четырех клиентов

34-летняя секс-работница из Огайо (США) предстала перед судом за подозрения в смертельном отравлении четырех клиентов наркотиками и попытку убийства пятого, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, власти обвинили Ребекку Оборн в том, что она дала клиентам смертельную дозу фентанила, прежде чем ограбить их.

Фото: Columbus Dispatch / USA Today Network

Это случилось в октябре 2023 года. Помимо этого Оборн обвиняют в совершении еще 30 преступлений, включая многочисленные убийства, ограбления и жестокие нападения.

Ранее в индийском штате Уттаракханд в полицию обратились родственники местной жительницы. Они утверждают, что семья жениха их дочери заразила девушку ВИЧ-инфекцией после того, как девушка не выполнила их требований об увеличении размера приданого.