40-летняя учительница умерла во время экзамена на глазах учеников

Учитель в британской школе King's School в Винчестере скончалась прямо во время экзаменов. Женщина потеряла сознание через несколько минут после начала учебного дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az с ссылкой на The Mirror , педагогу было около 40 лет. На момент происшествия ученики только пришли на экзамены GCSE (британский Общий сертификат о среднем образовании). Именно тогда педагогу внезапно стало плохо.

К учебному заведению вызвали вертолет санитарной авиации, полицию и медиков.

Спасти женщину не удалось. В полиции графства Хэмпшир констатировали, что смерть не выглядит подозрительной, но дело все равно расследуют.

Администрация школы сообщила, что сейчас они поддерживают семью погибшей, а также учеников и сотрудников учебного заведения.

