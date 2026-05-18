Мир

В Таиланде раскопали нового "короля динозавров"

глаз, крокодил, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:33 Фото: pexels
Ученые из Великобритании и Таиланда объявили об открытии нового вида гигантского травоядного динозавра, который стал крупнейшим из известных зауроподов, когда-либо обитавших в Юго-Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

Известно, что вид получил название Nagatitan chaiyaphumensis.

Так, как отмечают исследователи, останки древнего гиганта впервые обнаружили еще около десяти лет назад на берегу пруда в провинции Чайяпхум на северо-востоке Таиланда. Однако полноценные раскопки и изучение находок завершились только в 2024 году.

Палеонтологи, как говорится в публикации издания РБК Life, исследовали фрагменты позвонков, ребер, костей таза и конечностей, что позволило восстановить облик животного. По оценкам ученых, динозавр достигал около 27 метров в длину и весил примерно 27 тонн.

Название Nagatitan сочетает "нага" – мифических змееподобных существ азиатской мифологии – и "титан", отсылающий к великанам древнегреческих легенд. Вторая часть названия, chaiyaphumensis, указывает на место находки.

"Мы называем Nagatitan "последним титаном" Таиланда", – отметил исследователь Университетского колледжа Лондона Титивут Сетапаничсакул.

По его словам, останки были найдены в самых молодых геологических слоях страны, где к концу эпохи динозавров регион уже начал превращаться в мелководное море.

Ученые предполагают, что Nagatitan жил примерно 100-120 миллионов лет назад. Он сосуществовал с другими древними обитателями региона – небольшими травоядными динозаврами вроде игуанодонтов и ранних цератопсидов, а также с крупными хищниками, включая кархародонтозавров и спинозаврид, и летающими птерозаврами.

Не так давно сообщалось, что недавно обнаруженный вид древней змеи, Vasuki indicus, может входить в число самых крупных змей, когда-либо существовавших.

