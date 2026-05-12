Наука и технологии

Динозавр-головоломка: в Аргентине сделали сенсационное открытие

Ученые открыли новый вид зауроподов юрского периода, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 00:13
Ученые обнаружили в Аргентине новый вид гигантского динозавра, относящегося к группе зауроподов – крупнейших наземных животных в истории Земли. Новый вид получил название Bicharracosaurus dionidei и, по оценкам исследователей, достигал около 20 м в длину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Daily, останки динозавра нашли в Патагонии, в провинции Чубут. Палеонтологи обнаружили более 30 позвонков, ребра и часть таза. Анализ показал, что животное жило примерно 155 млн лет назад на древнем суперконтиненте Гондвана.

Исследователи отметили необычное строение скелета. Некоторые особенности напоминали Giraffatitan из Танзании, а другие были схожи с диплодоком и родственными видами из Северной Америки. По словам ведущего автора исследования Александры Ройттер, "филогенетический анализ показал, что Bicharracosaurus dionidei был связан с брахиозавридами, что делает его первым представителем этого семейства юрского периода в Южной Америке".

Ученые считают, что находка поможет лучше понять эволюцию гигантских динозавров в Южном полушарии. Руководитель исследования профессор Оливер Раухут отметил, что ранее знания о зауроподах поздней юры в основном основывались на находках из Северного полушария и Танзании.


"Находка в аргентинской провинции Чубут дает нам важный материал для переоценки эволюционной истории этих животных", – подчеркнул он.

Название нового динозавра связано с местным пастухом Диониде Месой, который первым обнаружил окаменелости на ферме. Родовое название происходит от испанского слова "bicharraco", что означает "большое животное". Сейчас останки хранятся в Палеонтологическом музее Эхидио Феруглио в Аргентине.

Ранее ученые обнаружили "мегагнездо" динозавров, в котором нашли 256 яиц.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
