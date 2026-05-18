Мир

У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение

Фото: pixabay
Подземные толчки зафиксировали на юго-востоке страны. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 334 км к северу от Порт-Морсби, а очаг залегал на глубине около 46 км, сообщает Zakon.kz.

О подземных толчках магнитудой 5,1 сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, специалисты которого отслеживают сейсмическую активность по всему миру.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Также власти не объявляли угрозу цунами, ситуация остается под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что в Алматы прошла сейсмотренировка. Спасатели тушили условные пожары, эвакуировали людей и разбирали завалы после сильного землетрясения.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
tiktok yandex instagram google telegram
