Автоблогер проиграл суд после видео о ремонте электромобилей

Блогер с канала Long Ge Talks EVs проиграл судебный спор с концерном BYD и обязан выплатить компенсацию, а также публично извиниться. Поводом для иска стали его ролики с разбором ремонта электромобилей компании, которые BYD посчитала наносящими ущерб репутации, сообщает Zakon.kz.

Суд пришел к выводу, что представленные заявления не подтверждены доказательствами и встал на сторону производителя, сообщает Carscoops.

"Блогеру назначили штраф в размере двух миллионов юаней. Он уже выполнил решение суда и опубликовал извинения, признав, что его комментарии были некорректными и могли повлиять на репутацию компании", – пишет издание.

Отмечается, что этот же автор уже сталкивался с судебными исками от автопроизводителей Seres и Aito и выплачивал компенсацию по аналогичному делу.

