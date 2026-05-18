#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
467.58
543.66
6.44
Мир

Автоблогер проиграл суд после видео о ремонте электромобилей

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 23:02 Фото: pexels
Блогер с канала Long Ge Talks EVs проиграл судебный спор с концерном BYD и обязан выплатить компенсацию, а также публично извиниться. Поводом для иска стали его ролики с разбором ремонта электромобилей компании, которые BYD посчитала наносящими ущерб репутации, сообщает Zakon.kz.

Суд пришел к выводу, что представленные заявления не подтверждены доказательствами и встал на сторону производителя, сообщает Carscoops.

"Блогеру назначили штраф в размере двух миллионов юаней. Он уже выполнил решение суда и опубликовал извинения, признав, что его комментарии были некорректными и могли повлиять на репутацию компании", – пишет издание.

Отмечается, что этот же автор уже сталкивался с судебными исками от автопроизводителей Seres и Aito и выплачивал компенсацию по аналогичному делу.

Ранее сообщалось, что блогера посадили за вымогательство 10 млн тенге у акимата Шымкента

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
01:50, 03 января 2026
Мировой рынок электромобилей сменил лидера: Tesla проиграла китайской BYD
принц Гарри
09:35, 03 мая 2025
Принц Гарри проиграл суд и лишился максимальной охраны
криптовалюта
11:16, 17 августа 2024
Суд в Дубае признал законной выплату зарплаты в криптовалюте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
23:35, Сегодня
Арина Соболенко украсила обложку майского выпуска журнала Vogue
Фото: НОК РК
23:13, Сегодня
Титульный бой Сакена Бибосынова в Бишкеке официально отменён
Фото: КФФ
22:35, Сегодня
Стало известно, как пройдёт плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу
Фото: ИИХФ
22:07, Сегодня
Четыре голевые передачи Кросби помогли сборной Канаде разгромить Данию на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: