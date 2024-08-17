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Суд в Дубае признал законной выплату зарплаты в криптовалюте

криптовалюта, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 11:16 Фото: pixabay
Суд Объединенных Арабских Эмиратов признал выплату зарплаты в криптовалюте законной. С иском к дубайской компании обратился местный житель, который посчитал, что работодатель не выплатил ему зарплату, компенсацию за незаконное увольнение и другие причитающиеся суммы, сообщает Zakon.kz.

По информации Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.

"Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд", – сообщает издание.

В 2023 году суд признал включение токенов EcoWatt в договор, но не обеспечил принудительное исполнение платежа, поскольку сотрудник не предоставил четкого метода оценки криптовалюты в фиатном выражении. В 2024 году суд вынес решение в пользу сотрудника и распорядился выплатить ему средства в криптовалюте без конвертации в фиат.

Ранее житель Костаная поплатился свободой за то, что заработал более 2 млрд тенге на криптовалюте. Почти 2,5 года казахстанец занимался оборотом необеспеченных цифровых активов (запрещенный вид предпринимательства). Он покупал и продавал криптовалюту Bitcoin, Litecoin, Еthereum через сайт.

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