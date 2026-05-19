Мир

Грабители пытали пенсионера в подвале, пытаясь узнать, где спрятаны деньги

Фото: Zakon.kz
В Подмосковье полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в жестоком нападении на пожилого мужчину. Ради денег правонарушители несколько часов пытали местного пенсионера, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 19 мая 2026 года сайт телеканала "Рен-ТВ", ранним утром злоумышленники вооружились металлическими инструментами, скрыли лица под масками и забрались в частный дом вскрыв дверь.

"Они схватили хозяина, стали наносить ему телесные повреждения, используя трубный ключ и электрошокер, и требовали указать место хранения денег", – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пожилой мужчина не сказал, где лежат наличные, но грабители не собирались сдаваться – связали его скотчем и спустили в подвал. После этого обыскали дом и нашли только 12 тысяч рублей.

С этими деньгами нападавшие и скрылись. Уже в отделе полиции одна из подозреваемых заявила, что стала жертвой своего сообщника.

"Я лично ничего не совершала. С моей стороны только проникновение, и то, это было все сделано под давлением, под угрозой смерти", – заявила она.

Задержанные рассказали, что похищенные деньги прогуляли в первый же день. Следователи уже разбираются в деталях этой запутанной истории.

Ранее сообщалось, что в Алматы 81-летнего пенсионера похитили и пытались заставить переписать недвижимость.

