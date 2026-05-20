#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.93
548.43
6.61
Мир

Непальский альпинист "выжил" на Эвересте 30 раз

Эверест, альпинисты, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 07:59 Фото: pixabay
49-летний непальский альпинист Пасанг Дава покорил Эверест в 30-й раз (8848 м). Он уступает по числу восхождений на Сагарматху лишь абсолютному рекордсмену из гималайской страны 55-летнему Ками Рите, который днями ранее взошел на пик в 32-й раз, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС с ссылкой на The Himalayan Times, для Ками Рита это восхождение может стать последним. Он объявил, что в 2026 году завершит карьеру альпиниста на Эвересте и продолжит заниматься "треккингом и другими видами активного отдыха".

По мнению экспертов, Пасанг Даве еще может превзойти достижение нынешнего рекордсмена.

А, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 07:59

Фото: Pasang Dawa Sherpa

К слову, благодаря благоприятным погодным условиям только 18 мая на вершине Эвереста побывали более 60 альпинистов, включая горновосходителей из Китая, США, Польши, ЮАР, России, Бразилии и Перу.

Ранее сообщалось, что два альпиниста сотворили невозможное на вершине Эвереста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Горы, вершина Эвереста
04:59, 18 мая 2026
Два альпиниста сотворили невозможное на вершине Эвереста
Непал перестанет пускать на Эверест неопытных альпинистов
03:13, 01 мая 2025
На Эверест больше не пустят неопытных альпинистов
Эверест, альпинизм
11:04, 13 октября 2024
100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
07:19, Сегодня
Названы приоритетные соперники для возвращения Василия Ломаченко
Максим Самородов вспомнил сильную речь Магомеда Адиева в матче с Данией
06:51, Сегодня
Максим Самородов вспомнил сильную речь Магомеда Адиева в матче с Данией
Экс-капитан сборной Беларуси Игорь Стасевич высказался об условиях в казахстанском футболе
06:20, Сегодня
Экс-капитан сборной Беларуси Игорь Стасевич высказался об условиях в казахстанском футболе
&quot;Не передам эти эмоции&quot;: Максим Самородов вспомнил свой дебют за сборную Казахстана
05:49, Сегодня
"Не передам эти эмоции": Максим Самородов вспомнил свой дебют за сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: