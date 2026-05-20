Непальский альпинист "выжил" на Эвересте 30 раз

49-летний непальский альпинист Пасанг Дава покорил Эверест в 30-й раз (8848 м). Он уступает по числу восхождений на Сагарматху лишь абсолютному рекордсмену из гималайской страны 55-летнему Ками Рите, который днями ранее взошел на пик в 32-й раз, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС с ссылкой на The Himalayan Times, для Ками Рита это восхождение может стать последним. Он объявил, что в 2026 году завершит карьеру альпиниста на Эвересте и продолжит заниматься "треккингом и другими видами активного отдыха".

По мнению экспертов, Пасанг Даве еще может превзойти достижение нынешнего рекордсмена.

К слову, благодаря благоприятным погодным условиям только 18 мая на вершине Эвереста побывали более 60 альпинистов, включая горновосходителей из Китая, США, Польши, ЮАР, России, Бразилии и Перу.

